Trabzonspor mu Beşiktaş mı? Türkiye Kupası'nda finali yönetecek hakem belli oldu

Süper Lig devi Beşiktaş ile bu sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek.

DEV FİNAL ŞANSALAN'IN

TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak" ifadeleri yer aldı.