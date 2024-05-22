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Trabzonspor mu Beşiktaş mı? Türkiye Kupası'nda finali yönetecek hakem belli oldu

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Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası final maçının hakemi belli oldu. 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcıları ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan olacak.

Süper Lig devi Beşiktaş ile bu sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek.

DEV FİNAL ŞANSALAN'IN

TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak" ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor mu Beşiktaş mı? Türkiye Kupası'nda finali yönetecek hakem belli oldu

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

SUNSET null:

Maçı kim kazanırsa kupayı almasın. Hiç bir kulübün desteğini almadan Türk futbolunu yönetmeye çalışan TFF, böyle bir protestoyu haketti.

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