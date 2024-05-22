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Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne hazır

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finali için Beşiktaş ile karşılaşacak. Takımın hazırlıkları tamamlandı ve İstanbul'a hareket edildi.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'de Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Basın mensuplarına 15 dakikası açık olan antrenmanda bordo-mavililer, ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından taktik çalışmaya geçti. Antrenmanda Pepe, Benkoviç ve Hüseyin Türkmen yer almadı.

Trabzonspor, tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası bugün 15.30'da İstanbul'a hareket edecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve kaptan Uğurcan Çakır'ın katılacağı basın toplantısı da saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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