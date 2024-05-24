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Cenk Tosun: Taraftarımıza bu kupayı borçluyduk

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Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, kötü geçen bir sezonun ardından taraftara borçlu oldukları Türkiye Kupası'nı kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

- Cenk Tosun : "Taraftarımıza bu kupayı borçluyduk"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, kötü geçen bir sezonun ardından taraftara borçlu oldukları Türkiye Kupası'nı kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek 11. kez kupanın sahibi oldu. Müsabakanın ardından siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Cenk Tosun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Takım arkadaşlarımı kutluyorum"

Çok mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Cenk, "Taraftarımıza bu kupayı borçluyduk. Kötü bir sezon geçiriyorduk. Onların da bizim gibi kahır olduğunu biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes her şeyini verdi. Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. 90 dakika bizi yalnız bırakmadılar. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Bugün 2-2 bitseydi yazık olurdu"

Cenk Tosun, saha içindeki sevincin soyunma odasında da devam ettiğini aktararak, "Gerçekten çok mutluyuz. Çünkü hak ettik bu kupayı. Bugün hak eden taraf bizdik. Bugün 2-2 bitseydi yazık olurdu. Ama son dakika gelen gol bize kupayı getirdi. En önemlisi ailelerimiz için oynadık, taraftarlarımız için oynadık ve yarın okula Beşiktaş formasıyla gidebilecek küçük çocuklarımız için oynadık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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