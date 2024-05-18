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Gedson Fernandes, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek

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Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Hatayspor karşısında gördüğü sarı kart sonrası sezonun son haftasında deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi duruma düştü.

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Hatayspor karşısında gördüğü sarı kart sonrası sezonun son haftasında deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, karşılaşmanın 90+8. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Gedson Fernandes, Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Portekizli oyuncu bu sezon, İstanbulspor, RAMS Başakşehir, Sivasspor, Konyaspor, Fatih Karagümrük, Alanyaspor ve Antalyaspor ile oynanan iki maçta da sarı kart görmüştü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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