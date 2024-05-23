Süper Lig devine müjde! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı

Gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan ve transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kara Kartal, uzun süredir Alman devi Borussia Dortmund'la Nuri Şahin'in transferi konusunda temas halinde bulunuyordu. Alman ekibinden Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. Alman basını Bild'de yer alan haber göre Borussia Dortmund, Nuri Şahin'in ayrılmasına izin verecek.

AYRILMAK İSTERSE ENGEL OLMAYACAKLAR

Nuri Şahin'in yardımcı antrenörlük görevini uzun yıllar sürdürmesi söz konusu değil. Beşiktaş ve Feyenoord, Nuri Şahin'le temasa geçti ve bilgi aldı. Nuri Şahin, ayrılmak isterse; Borussia Dortmund, önüne hiçbir engel koymayacak.