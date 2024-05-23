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Süper Lig devine müjde! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı

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Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'a, Borussia Dortmund'dan müjdeli haber geldi. Nuri Şahin'in transferi konusunda Alman ekibinden yeşil ışık geldi. Nuri Şahin, ayrılmak isterse Dortmund, önüne hiçbir engel koymayacak.

Gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan ve transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kara Kartal, uzun süredir Alman devi Borussia Dortmund'la Nuri Şahin'in transferi konusunda temas halinde bulunuyordu. Alman ekibinden Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. Alman basını Bild'de yer alan haber göre Borussia Dortmund, Nuri Şahin'in ayrılmasına izin verecek.

AYRILMAK İSTERSE ENGEL OLMAYACAKLAR

Nuri Şahin'in yardımcı antrenörlük görevini uzun yıllar sürdürmesi söz konusu değil. Beşiktaş ve Feyenoord, Nuri Şahin'le temasa geçti ve bilgi aldı. Nuri Şahin, ayrılmak isterse; Borussia Dortmund, önüne hiçbir engel koymayacak.

Haberler.com / Şahin Solak - Spor

Borussia Dortmund Nuri Şahin Dortmund Beşiktaş Spor Haberler

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