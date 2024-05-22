TFF, 18 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali için " Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray kulüplerinin statlarından biri" şeklinde başvuru yapıldığını açıklamıştı. Peki, 2026 UEFA Avrupa Ligi nerede oynanacak?

UEFA AVRUPA LİGİ NEREDE OYNANACAK?

UEFA; 2026 Avrupa Ligi finalinin yanı sıra, 2027 Konferans Ligi'nin de Beşiktaş'ın evi olan Tüpraş Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. 2026 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA LİGİ DAHA ÖNCE NEREDE OYNANMIŞTI?

Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da o dönemki adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.