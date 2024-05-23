Ziraat Türkiye Kupası'nı alan UEFA'ya gider mi?
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçtan 3-2 galip ayrılan siyah-beyazlılar, kupayı müzesine götürdü. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nı alan UEFA'ya gider mi?
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, kupanın sahibi oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nı alan UEFA'ya gider mi?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NI ALAN UEFA'YA GİDER Mİ?
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Format gereği kupa kazananı Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off turundan katılacak. Kupa galibi doğrudan gruplarda mücadele etmeyecek. Play-off'u geçmesi durumunda gruplara adını yazdıracak.