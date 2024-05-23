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Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teknik direktörlük için gündemine aldığı Jose Mourinho, Suudi Arabistan'da düzenlenen bir konferansta açıklamalar yaptı. Roma'dan neden gönderildiğini esprili bir dille anlatan Mourinho, "Roma'nın tarihine baktığınızda nedenini anlarsınız. Roma'da arka arkaya iki Avrupa finaline ulaşmak tarihsel açıdan imkansızdı. Bu yüzden beni üçüncü yılda kovdular" dedi.

Adı Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan ünlü teknik adam Jose Mourinho, Suudi Arabistan'da düzenlenen bir konferansta çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"26 ŞAMPİYONLUK KAZANDIM"

Çalışma stratejisinden bahseden teknik adam, "Kariyerimde çalıştırdığım her kulübün yeteneklerini, başarıya giden yollarını algılıyorum ve sahip olduğum olumlu şeyler üzerinde çalışıyorum. Kendimi sosyal medyada değil sahada yarattım. Sahada 26 şampiyonluk kazandım. Kariyerimdeki bir şampiyonluğu diğerine tercih etmek istemem" dedi.

ROMA'DAN NEDEN AYRILDI?

Mourinho son olarak Roma'dan neden gönderildiğini esprili bir dille yanıtladı. Portekizli teknik adam, "Roma'nın tarihine baktığınızda nedenini anlarsınız. Roma'da arka arkaya iki Avrupa finaline ulaşmak tarihsel açıdan imkansızdı. Bu yüzden beni üçüncü yılda kovdular" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor

Suudi Arabistan Jose Mourinho Fenerbahçe Beşiktaş Roma Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Sertaç şahin:

Ses varda görüntü yok öyle bir başlık atmışımız ki başlık ile haberin detayının alakası yok hiç bir yerinde ne fb nede bjk hakında bit detay yok

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0
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Tandogan Dogan:

kac kere kovuldun onuda yazsaydin

2
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