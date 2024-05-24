- Yunus Murat Ceylan : "Verdiğimiz reaksiyon bize kupayı getirdi"

İSTANBUL - Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Yunus Murat Ceylan, maçın son dakikalarında yedikleri golden sonra verdikleri reaksiyonun kendilerine kupayı getirdiğini söyledi.

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor2u 3-2 mağlup ederek 11. kez kupanın sahibi oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Yunus Murat Ceylan, "İyi başladığımız bir mücadeleydi ama erken bir golle geriye düştük. Ama oyuncuların golden sonraki reaksiyonu çok iyiydi. Kazanma isteklerini tamamen sahaya yansıttılar ve neredeyse oyunun tamamı bizim kontrolümüzde geçti. Skoru döndürdük ve 2-1 öne geçtik. İkinci yarıya da iyi başladık ama maçın bitimine kısa bir süre kala yediğimiz gol ve daha sonra verdiğimiz reaksiyon bize kupayı getirdi. Oyuncular Serdar hocanın belirlediği teknik ve taktik detaylara bağlı kaldılar. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.