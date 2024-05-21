Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Trabzonspor maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş- Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Beşiktaş- Trabzonspor maçı hakemi kim? Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

23-05-2024 BEŞİKTAŞ VS TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, ATV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI ATV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV, Digiturk 25, D Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24, Vodafone TV 25 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş-Trabzonspor Maçı, 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Trabzonspor Maçı, saat 20:45 başlayacak.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, İstanbul'da, TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak.