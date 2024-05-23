Ziraat Türkiye Kupası altın mı, neyden yapıldı? #127942

Beşiktaş ile Trabzonspor, 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç ATV'den canlı yayınlanıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası altın mı, neyden yapıldı?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ALTIN MI?

Türkiye Ziraat Kupası Özellikleri

Boyu 50 cm

Gövde Çapı 33 cm

Ayak Çapı 28 cm

Kol Çapı 52 cm

Kol İçi Boş Çevirme,Kare 12 cm Ebat

Gövde İçten Dışa Kabartma Kuşak

Kupa İçi 24 Ayar Saf Altın Kaplama

Kupa Sol Üst Köşe Kabartma Ay Yıldız

Kupa Ayağı "Ziraat Türkiye Kupası" Yazısı

Renkli ve Yazılar Dıştan İçe Kazıma Çukur

1962'de, hem UEFA'nın Türk takımlarına Kupa Galipleri Kupası'na katılma zorunluluğu getirmesi, hem de avrupa ülkelerinde lige paralel olarak düzenlenen kupa maçlarının kulüplere sağladığı maddi ve manevi kazançlar, Türkiye'de de bir kupa şampiyonasının takvime alınmasını mecburi hale getirdi. 1962-1963 sezonundan itibaren Türkiye Kupası adıyla başlatılan bu organizasyon, 1980-81 sezonunda Federasyon Kupası, 1992-1993 sezonunda yeniden Türkiye Kupası adını almıştır. 2005-2009 yılları arasında Fortis'in sponsor olması sonucu Fortis Türkiye Kupası adıyla oynanan organizasyon, 2009-2010 sezonundan itibaren Ziraat Türkiye Kupası adını kullanmaktadır.