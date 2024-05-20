Verilmiş sadakası varmış! Beşiktaş'ın yıldızı Jean Onana'ya kurşun yağdırdılar

Süper Lig devi Beşiktaş'tan devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte Marsilya'ya kiralanan Jean Onana, Fransa'da silahlı saldırıya uğradı.

SOYMAYA ÇALIŞTILAR

Hırsızların Jean Onana'nın da içinde olduğu arabayı çalmaya çalıştığı ve silahla ateş açtığı öğrenildi. Fransa'dan Europe 1'in aktardığı habere göre Jean Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna hırsızlık girişiminin kurbanı oldu.

ARACA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay dün gece saat 4 sularında yaşandı. Jean Onana ve Moumbagna'nın içinde bulunduğu aracı silahlı hırsızlar çalmaya kalkıştı. Başarısız olan girişimde hırsızların silahla ateş açtığı belirtildi. Olay sonrası araçta çok fazla kurşun deliği bulundu.