Verilmiş sadakası varmış! Beşiktaş'ın yıldızı Jean Onana'ya kurşun yağdırdılar
Beşiktaş'ın Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna, silahlı hırsızlık girişimine maruz kaldı. Olay, Fransa'da dün gece saat 4 sularında gerçekleşti. Hırsızların Jean Onana ve Moumbagna'nın içinde olduğu arabayı çalmaya çalıştığı ve silahla ateş açtığı belirtildi. Başarısız olan girişim sonrasında araçta çok sayıda kurşun deliği bulundu. İki futbolcu, olayı yara almadan atlattı. Hırsızların ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Süper Lig devi Beşiktaş'tan devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte Marsilya'ya kiralanan Jean Onana, Fransa'da silahlı saldırıya uğradı.
SOYMAYA ÇALIŞTILAR
Hırsızların Jean Onana'nın da içinde olduğu arabayı çalmaya çalıştığı ve silahla ateş açtığı öğrenildi. Fransa'dan Europe 1'in aktardığı habere göre Jean Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna hırsızlık girişiminin kurbanı oldu.
ARACA KURŞUN YAĞDIRDILAR
Olay dün gece saat 4 sularında yaşandı. Jean Onana ve Moumbagna'nın içinde bulunduğu aracı silahlı hırsızlar çalmaya kalkıştı. Başarısız olan girişimde hırsızların silahla ateş açtığı belirtildi. Olay sonrası araçta çok fazla kurşun deliği bulundu.