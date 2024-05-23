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Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Kupayı kazanan takım 1 milyon 500 bin dolarlık (Yaklaşık 48.3 milyon TL) parayı kasasına koyacak. Ayrıca, kupayı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi bileti alacak.

Süper Lig devleri Beşiktaş ile Trabzonspor'un bu akşam kozlarını paylaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali büyük heyecana sahne olacak.

Dev finali kimin kazanacağı merak konusu olurken bir diğer merak konusu olan unsur da şampiyon olan takımın ne kadar para ödülü kazanacağı...İşte o sorunun yanıtı...

KASA DOLUP TAŞACAK

Kupayı müzesine götüren takım 1 milyon 500 bin dolarlık (Yaklaşık 48.3 milyon TL) parayı kasasına koyacak. Türkiye Kupası finalisti ise 900 bin dolar (Yaklaşık 29 milyon TL) kazanacak.

ŞAMPİYON OLAN TAKIM AVRUPAYA GİDECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi bileti alacak. Söz konusu takım UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak ve bu aşamayı geçmesi halinde adını gruplara yazdıracak.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor

Türkiye Kupası Trabzonspor Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

SUNSET null:

sezon boyu ligi risk ederek bir ihtimal alacağın kupa (43 milyon lira) kulüpler için bir maç trübün hasılatı kadar yani.

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