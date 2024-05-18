Beşiktaş - Hatayspor maçından kareler #9917
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşma Tüpraş Stadı'nda oynandı ve BeIN Sports 2'den canlı yayınlandı. Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçta VAR hakemi olarak Portekizli Gustavo Correira görev aldı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Mücadelede 2-2 berabere bitti. Geride kalan 36 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 5. sırada girdi. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için mücadele eden siyah-beyazlı ekip için kalan son 2 haftada alacağı puanlar büyük önem taşıyor.