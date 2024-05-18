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Beşiktaş - Hatayspor maçından kareler #9917

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşma Tüpraş Stadı'nda oynandı ve BeIN Sports 2'den canlı yayınlandı. Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçta VAR hakemi olarak Portekizli Gustavo Correira görev aldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Mücadelede 2-2 berabere bitti. Geride kalan 36 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 5. sırada girdi. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için mücadele eden siyah-beyazlı ekip için kalan son 2 haftada alacağı puanlar büyük önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ- HATAYSPOR MAÇINDAN KARELER

Beşiktaş - Hatayspor Maçı 2-2 Berabere Sonuçlandı

Beşiktaş - Hatayspor Maçı 2-2 Berabere Sonuçlandı

Beşiktaş - Hatayspor Maçı 2-2 Berabere Sonuçlandı

Beşiktaş - Hatayspor Maçı 2-2 Berabere Sonuçlandı

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Trendyol Süper Lig Cihan Aydın Hatayspor Beşiktaş Tüpraş beIN Futbol Gündem Spor Haberler

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