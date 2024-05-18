Beşiktaş - Hatayspor maçından kareler #9917

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Mücadelede 2-2 berabere bitti. Geride kalan 36 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 5. sırada girdi. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için mücadele eden siyah-beyazlı ekip için kalan son 2 haftada alacağı puanlar büyük önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ- HATAYSPOR MAÇINDAN KARELER