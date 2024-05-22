ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! #129349 Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? #9917

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Beşiktaş, turnuvaya 5. turdan dahil olarak 4 takımı eleyip finale yükselirken, Trabzonspor 5 rakibini eleyerek finale geldi. İki takım da Avrupa kupalarına doğrudan katılmak için bu maçı kazanmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor ZTK finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan bu final mücadelesi, saat 20.45'te başlayacak. Maç, ATV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi. Bordo-mavili ekip ise 4. turdan başladığı organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finale yükseldi.

KAÇ TARAFTAR OLACAK?

Yaklaşık 75 bin taraftarın izlemesi beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları, kuzey ve güney tribünleri için 500 lira, doğu ve batı tribünleri için ise 1000 lira olarak belirlendi. Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey tribünlerinde, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.