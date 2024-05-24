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Serdar Topraktepe'den şampiyonluk sözleri: Kupa için her şeyimizi verdik

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Finalde Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ta teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Topraktepe, "Taraftarlarımız muhteşem. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım. Lige erken havlu atmak oyuncularımızı yıprattı. Taraftarımız son dakikaya kadar bizi destekledi. Taraftar, mücadele eden bir takımı görünce oyuncularımızı kucakladı. Beşiktaş bugün her şeyini verdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek zafer ulaştıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Topraktepe'nin açıklamaları şu şekilde;

"TOPUN KONTROLÜ TAMAMEN BİZDEYDİ"

"Kupa tek maç, tek maçlar biliyorsunuz zor oluyor. Ben bugün futbolcularımla gurur duydum çünkü maç öncesinde ne istediysek maç içinde hepsini yaptılar. Mağlup duruma düşmemize rağmen maçın genelinde istediğimiz her şey yaptılar. Yön değiştirmelere çok ihtiyacımız vardı bugün çünkü Trabzonspor topun olduğu bölgeye yoğunlaşıp kaptığı toplarla pozisyon aramaya çalan bir takım. Biz bütün istediklerimizi oyuncularımızdan aldı. Topun kontrolü tamamen bizdeydi. 75'ten sonra sıkıntılarımız başladı. Ghezzal ve Muleka'nın sakatlıkları nüksetti ve değişiklik yapmaya zorladı bizi. Son 7-8 dakikada Necip'in sıkıntıları başladı. Oyuncu değişikliklerinde aslında geciktik ama neticesinde maçı kazanmayı bildik.

Serdar Topraktepe'den şampiyonluk yorumu: Beşiktaş bugün her şeyini verdi

"OYUNCULARA GÖNLÜMÜZÜ AÇTIK, KARŞILIĞINI ALDIK"

Buradaki futbolcuların hepsi üst düzey futbolcular ama sakatlıklar yaşadılar. Bu sakatlıklar oyuncuları geri atıyor. Oyuncularımıza gönlümüzü açtık, karşılıklı iyi ilişkiler sonucunda sahada istediiğimizi onlardan aldık.

"BANA NE GÖREV VERİRLERSE YAPTIM, YAPACAĞIM"

Ben Beşiktaş'ın her bölümünde çalıştım. Biz Beşiktaş'ın her zaman içindeyiz. Beşiktaş'ın personeli gibiyim ben. Bize ne görev verirseler orada olduk. Her zaman bize ne görev verirlerse orada olmaya çalışacağım.

Serdar Topraktepe'den şampiyonluk yorumu: Beşiktaş bugün her şeyini verdi

"LİGE ERKEN HAVLU ATMAK OYUNCULARIMIZI YIPRATTI"

Taraftarımız muhteşem. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım. Lige erken havlu atmak oyuncularımızı yıprattı. Taraftarımız son dakikaya kadar bizi destekledi. Taraftar, mücadele eden bir takımı görünce oyuncularımızı kucakladı. Devre arasında ben içeri girdim ve her şeyin yolunda olduğunu, bütün istediklerimizi yaptıklarını söyledim. Pozisyonlarda bazen rakip ceza sahasında fazlalaşmadığımızı söyledim. İkinci yarı bu da oldu. İkinci yarının 75. dakikasına kadar top bizdeydi. Beşiktaş bugün her şeyini verdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Haberler.com / Spor

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