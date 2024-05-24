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Serdar Topraktepe: Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Bugün futbolcularımla gurur duydum. Çünkü maç öncesinde ne istediysek maçın içinde hepsini yaptılar. Maçtan önce de söyledim, Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım' dedi.

- Serdar Topraktepe : "Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün futbolcularımla gurur duydum. Çünkü maç öncesinde ne istediysek maçın içinde hepsini yaptılar. Maçtan önce de söyledim, Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım" dedi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı 11. kez müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Futbolcuların tüm planları yerine getirdiklerini ve onlarla gurur duyduğunu belirten Topraktepe, "Bugün futbolcularımla gurur duydum. Çünkü maç öncesinde ne istediysek maçın içinde hepsini yaptılar. Top bizdeyken yaptığımız hatadan dolayı gol yedik ama ondan sonra mağlup duruma düşmemize rağmen maçın genelinde istediğimiz her şeyi yaptılar. Bugün futbolcularımızdan istediklerimizi aldık. Topun kontrolü 75. dakikaya kadar tamamen bizdeydi. O dakikadan sonra biraz sıkıntılarımız başladı. Oyuncu değişikliklerinde de açıkça söylemek gerekirse biraz geciktik. Ama neticesinde maçı kazanmasını bildik. Bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum" sözlerini kaydetti.

"Her zaman Beşiktaş'ın içinde olmak için elimden geleni yapacağım"

Kupa maçı öncesi Portekizli teknik adam Jose Mourinho isminin gündeme gelmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Serdar Topraktepe, "Ben Beşiktaş'ın her bölümünde çalıştım. Biz Beşiktaş'ın her zaman içindeyiz. Futbolcuyken kupalar aldık, şampiyon olduk ama bunu bana yaşatan yüce Rabbime şükürler olsun. Beşiktaş bize ne görev verirse hep orada olduk. Ben her zaman Beşiktaş'ın içinde olmak için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım"

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Beşiktaş taraftarına da teşekkür eden 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Taraftarımız muhteşem. Maçtan önce de söyledim, Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım. Lige erken havlu atması oyuncularımızı da motivasyon anlamında yıprattı. Ancak taraftarımız her zaman muhteşem. Hatayspor maçında da bütün tribünler doluydu. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Serdar Topraktepe Türkiye Kupası Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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