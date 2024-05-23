Beşiktaş Trabzonspor maçı ilk 11'leri! BJK TS Ziraat Türkiye Kupası 11'inde kimler var?

Beşiktaş Trabzonspor maçı ilk 11'leri! Ziraat Türkiye Kupası'nın 62. finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşı gelecek. İşte Beşiktaş Trabzonspor maçı ilk 11'leri haberimizde...

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11

Ziraat Türkiye Kupası'nın 62. finalinde Beşiktaş ve Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Final müsabakası saat 20.45'te ATV'den yayımlanacak. 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih, Gedson, Ghezzal, Muci, Muleka

Trabzonspor: Uğurcan, Menuier, Denswil, Mendy, Eren, Umut Güneş, Berat Özdemir, Enis Bardhi, Edin Visca, Fountas, Onuachu

DEV MAÇ OLİMPİYAT STADI'NDA

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak. Maçı Ali Şansalan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Hollandalı Dennis Johan Higler'in görev yapacağı açıklandı.