Astrolog Meral Türkiye Kupası şampiyonunu bildi mi, Astrolog Meral ZTK tahmini neydi 2024?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu ve kupayı 11. kez müzesine götürdü. Peki, Astrolog Meral Ziraat Türkiye Kupası şampiyonunu bildi mi,
Paul Onuachu'nun golüne karşılık Rachid Ghezzal ve Salih Uçan'ın golleriyle Beşiktaş mücadelede uzun süre 2-1 üstün oynayan taraf olurken Trabzonspor, Pepe'nin 89. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı. Maçın uzatmaya gideceği düşünülürken sahneye çıkan Al-Musrati uzaktan çektiği şutla skoru 3-2'ye getirdi ve Beşiktaş kötü geçen sezonu kupayla taçlandırmayı başardı. Astrolog Meral ZTK tahmini neydi 2024?
ASTROLOG MERAL ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONUNU BİLDİ Mİ?
Türkiye Kupası'nda 17. kez final oynayan siyah-beyazlı ekip 11. defa mutlu sona ulaştı.
Siyah-beyazlı takım, 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kazandığı Türkiye Kupalarının yanına 2023-2024 sezonunda kazandığı kupayı da koydu.
Astrolog Meral Güven yaptığı tahminde"Türkiye Kupasını Beşiktaş kazanacak." demişti.