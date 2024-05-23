Beşiktaş Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK TS maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Trabzonspor maçı 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğü ile devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI YAYIN

Beşiktaş Trabzonspormaçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Trabzonspor maçı saat 22.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Trabzonspor maçı bu akşam saat 22.45'te oynanacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Trabzonspor maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Trabzonspor maçı İstanbul'da,Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.