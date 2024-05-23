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Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü

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Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesinde protokol tribünü karıştı. İstiklal Marşı sırasında tribünden aşağı Trabzonspor bayrağının çekilmesi sinirlenen siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat, tribünde bulunanlarla kısa süreli tartışma yaşadı. Arat'ı karşılaşmayı izleyenler arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sakinleştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde çarpıcı bir olay yaşandı.

PRTOKOL'DE BAYRAK KRİZİ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İstiklal Marşı sırasında tribünden aşağı Trabzonspor bayrağının çekilmesi üzerine sinirlendi. Protokol tribününde kısa süreli tartışma çıktı.

Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü

ARAT'I İMAMOĞLU SAKİNLEŞTİRDİ

Karşılaşmayı izleyenler arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu esnada olaya müdahale ederek tartışmanın büyümesine engel oldu.

Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Sadık:

Eko ne işin var orada ,trabzonsporlumusun beşiktaşlımı

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Baba Yabgu:

Tırabozanın her zamanki çirkinlikleri

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Salih Kandıralı:

Bir milletin her kademesi mi çapsız olur kardeşim. Hiç mi kaliteli efendi adam yok şu ülkede.

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