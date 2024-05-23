Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde çarpıcı bir olay yaşandı.

PRTOKOL'DE BAYRAK KRİZİ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İstiklal Marşı sırasında tribünden aşağı Trabzonspor bayrağının çekilmesi üzerine sinirlendi. Protokol tribününde kısa süreli tartışma çıktı.

ARAT'I İMAMOĞLU SAKİNLEŞTİRDİ

Karşılaşmayı izleyenler arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu esnada olaya müdahale ederek tartışmanın büyümesine engel oldu.