Kupa finalinde yaptıklarına bakın! Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat
Beşiktaş ile Trabzonspor'un kozlarını paylaştığı Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel için "Ooo ooo Osayi Samuel, Ooo ooo Osayi Samuel" tezahüratında bulundu. Osayi, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında sahaya giren bordo-mavili taraftarı yumruklamıştı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi bordo-mavili taraftarlara göndermede bulundu.
BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN OSAYI TEZAHÜRATI
Siyah beyazlı takımın taraftarları, Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel için "Ooo ooo Osayi Samuel, Ooo ooo Osayi Samuel" şeklinde tezahüratta bulunarak tempo tuttu.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçeli Osayi, Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarda sahaya giren Trabzonsporlu taraftarı yumruklamış ve bu hareketiyle uzun süre gündem olmuştu.