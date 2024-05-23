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Kupa finalinde yaptıklarına bakın! Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat

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Beşiktaş ile Trabzonspor'un kozlarını paylaştığı Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel için "Ooo ooo Osayi Samuel, Ooo ooo Osayi Samuel" tezahüratında bulundu. Osayi, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında sahaya giren bordo-mavili taraftarı yumruklamıştı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi bordo-mavili taraftarlara göndermede bulundu.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN OSAYI TEZAHÜRATI

Siyah beyazlı takımın taraftarları, Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel için "Ooo ooo Osayi Samuel, Ooo ooo Osayi Samuel" şeklinde tezahüratta bulunarak tempo tuttu.

Kupa finalinde yaptıklarına bakın! Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçeli Osayi, Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarda sahaya giren Trabzonsporlu taraftarı yumruklamış ve bu hareketiyle uzun süre gündem olmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Kupası Trabzonspor Fenerbahçe Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Üye:

Fenerin Yancısı oldu bu beşiktaş..yine salıncağa biniyorlar??

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