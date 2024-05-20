ZTK maçı ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman? #9917
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak olan maçın tarihi merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli mücadele için geri sayıma başladı.
Süper Lig'in önemli takımlarından Beşiktaş ile Trabzonspor, 23 Mayıs Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecekler. Bu önemli maç, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Futbolseverler, iki güçlü takımın bu heyecan dolu karşılaşmasını merakla bekliyor. ZTK maçı ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman?