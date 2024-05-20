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ZTK maçı ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman? #9917

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak olan maçın tarihi merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli mücadele için geri sayıma başladı.

Süper Lig'in önemli takımlarından Beşiktaş ile Trabzonspor, 23 Mayıs Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecekler. Bu önemli maç, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Futbolseverler, iki güçlü takımın bu heyecan dolu karşılaşmasını merakla bekliyor. ZTK maçı ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig devleri Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

ZTK maçı ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman? #9917

ZTK BEŞİKTAŞ- TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

ZTK maçı ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman? #9917

ZTK maçı ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman? #9917

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Türkiye Kupası Trabzonspor Beşiktaş Türkiye Futbol Gündem Spor Haberler

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