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Ziraat Türkiye Kupası Finali 2024 hangi kanalda? ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

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Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçı yaklaşıyor. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek olan bu heyecan dolu maçın tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Finali 2024 hangi kanalda? ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası Finali 2024 hangi kanalda? Sorusu merak ediliyor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Beşiktaş, turnuvaya 5. turdan dahil olarak 4 takımı eleyip finale yükselirken, Trabzonspor 5 rakibini eleyerek finale geldi. İki takım da Avrupa kupalarına doğrudan katılmak için bu maçı kazanmayı hedefliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Finali 2024 hangi kanalda? ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ 2024 HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan bu final mücadelesi, saat 20.45'te başlayacak. Maç, ATV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Finali 2024 hangi kanalda? ZTK final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi. Bordo-mavili ekip ise 4. turdan başladığı organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finale yükseldi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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