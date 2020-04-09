SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Bakan Kasapoğlu: "Fenerbahçe, olimpiyatlara sporcu göndermede önemli bir paydaşımız" - Spor
Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, Spor

Bakan Kasapoğlu: "Fenerbahçe, olimpiyatlara sporcu göndermede önemli bir paydaşımız"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olimpiyatlara sporcu gönderme konusunda önemli bir paydaşları olduğunu söyledi.

09.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:05
Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olimpiyatlara sporcu gönderme konusunda önemli bir paydaşları olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın iletişim kanallarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olimpiyatlara sporcu gönderme noktasında ortaya koyduğu katkıyı ve bu anlamda Türk sporunun önemli bir paydaşı olduğunu ifade etti. Bakan Kasapoğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle tebrik ederim. Olimpiyat mücadelesinde, olimpiyat sürecinde kota alan sporcularımızı kutluyorum. Tabii ki uzun bir yol. Başarıya giden yolda emek harcayan, gayret ve çaba gösteren tüm sporcularımızı cani gönülden tebrik ediyorum. Bu çerçevede federasyonlarıyla, kulüpleriyle bu anlamlı çabaya katkı sağlayan spor camiasının tüm paydaşlarını da tebrik ediyorum. Fenerbahçe, olimpiyat noktasında, olimpiyata sporcu gönderme noktasında gerçek anlamda katkı ortaya koyan, bu anlamda önemli bir paydaşımız. Tüm kulüplerimizi olduğu gibi Fenerbahçe'yi de cani gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten olimpiyatlar, bizlerin mücadelesini ve başarısını taçlandıracağı önemli bir sembol olarak adlandırıyorum. Olimpiyatları, bu mücadeleyi, bu başarıyı taçlandıracağımız önemli bir aşama olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Fenerbahçe'nin sporcularını, diğer tüm sporcularımızı bu anlamda çok ama çok ciddi bir süreci yöneteceklerine olan inancımı da özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii ki spor, ülkemizin çok önem verdiği bir konu. Cumhurbaşkanımızın spora verdiği önemi, sporcuya olan sevgisini hepimiz biliyoruz. Bu alanda geldiğimiz nokta, gerçekleştirilen tesis devrimi, sporcularımıza yaptığımız yatırımlar hakikaten önemli bir aşamayı gerçekleştirdiğimizi ortaya koyuyor. 2019 yılında aldığımız başarılar, her branşta sporcularımızın performansı bizleri gururlandırdığı gibi, mutlu kıldığı gibi inanıyorum ki 2021'de de Tokyo'da bu başarıları yine onlarla taçlandıracağız ve şanlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceklerine biz de inanıyorum ki şahit olacağız. Bu çerçevede kulüpleriyle, federasyonlarıyla yani spor camiasının tüm paydaşlarıyla herkese çok ama çok önemli görevler düşüyor. Ben, bu önemli görevleri başarıyla taşıyan tüm kulüplerimize; Fenerbahçe'ye bu süreçte ve bu vesileyle teşekkür ediyorum, tebriklerimi sunuyorum. İnşallah kulüplerimizle, sporun tüm paydaşlarıyla el ele vererek başarıyı her alanda iddiamızı ortaya koyacağız, buna inanıyoruz. Futboluyla, basketboluyla, yüzmesiyle, jimnastiğiyle, atletizmiyle her alanda Türk sporcusunun, Türk gençlerinin potansiyeli hepimizin malumudur. Gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarma noktasında, gençlerimizi bu anlamda yetenekli oldukları sporlara, branşlara yönlendirme noktasında biz de bildiğiniz üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 'Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme' projemizi, güzel bir şekilde yürütüyoruz. Bu proje sayesinde inanıyoruz ki çok kısa vadede nice şampiyonları gerek ulusal gerekse uluslararası seviyede birlikte göreceğiz. Onlarla gurur duyup onları alkışlayacağız. Biz gençlerimize, biz sporcularımıza güveniyoruz, onlarla gurur duyuyoruz. Çünkü bizim gençlerimiz, sporcularımız hem sportif yönleri itibariyle hem de birer kişi olarak yani kişilikleriyle her yönleriyle örnek bir durumu ortaya koyuyorlar. Ben, tüm sporcularımızı olimpiyat yolunda çalışan, başaran ve bu yolda çaba sarf eden tüm genç arkadaşlarımı kutluyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı Spor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Survivor'a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu Spor
Survivor'a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu
Telefonunu paylaşan Sharapova'nın aldığı mesaj sayısı dudak uçuklattı Spor
Telefonunu paylaşan Sharapova'nın aldığı mesaj sayısı dudak uçuklattı
Ali Koç çok istiyor! Bu transfer gerçekleşirse ortalık yıkılır Spor
Ali Koç çok istiyor! Bu transfer gerçekleşirse ortalık yıkılır
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde çekecek Spor
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde çekecek
G.Saray'dan Sağlık Bakanlığı'na dev destek: Otel binamız emrinizdedir Spor
G.Saray'dan Sağlık Bakanlığı'na dev destek: Otel binamız emrinizdedir
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı
Jose Fonte: Ronaldo, Real Madrid'e dönmek için açık kapı bıraktı
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Asamoah Gyan koronavirüsten korunmak için geleneksel yöntemlere başvurdu
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Fenerbahçe, 65 yaş üstü üyeler ile kombine kart sahiplerine destek kolisi gönderecek
Fenerbahçe, 65 yaş üstü üyeler ile kombine kart sahiplerine destek kolisi gönderecek
Ünlü tenisçi çıplak pozunu sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Ünlü tenisçi çıplak pozunu sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi
Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi
Galatasaray'da Falcao giderse ilk aday Hulk
Galatasaray'da Falcao giderse ilk aday Hulk
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor
Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek
Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor
Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor
Hakem Eren Ferhat Çelik ve eşi koronavirüsü yendi
Hakem Eren Ferhat Çelik ve eşi koronavirüsü yendi
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Atiba ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyoruz
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Atiba ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyoruz
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Pınar Deniz Şeyma Subaşı Levent Dörter
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Nihat Özdemir Sergen Yalçın Radamel Falcao
Daha Fazla Polis Kadın Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Bakan Kasapoğlu: "Fenerbahçe, olimpiyatlara sporcu göndermede önemli bir paydaşımız" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 17:26:50. #1.14#
title