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Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları 2024! Şampiyonluk yolunda zorlu viraj

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 3 haftaya girerken 6 puan farkı bulunuyor. Galatasaray ipi göğüslemeye yakın taraf olsa da matematiksel olarak Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sürüyor. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kalan maçları ve maç programı merak ediliyor. İşte, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları!

Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları! Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 3 haftaya girerken 6 puan farkı bulunuyor. Galatasaray ipi göğüslemeye yakın taraf olsa da matematiksel olarak Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sürüyor. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kalan maçları ve maç programı merak ediliyor. İşte, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları haberimizde...

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Galatasaray'ın kalan 3 maçı şu takımlarladır:

36. Hafta: Karagümrük - Galatasaray

37. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

38. Hafta: Konyaspor - Galatasaray

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe'nin kalan 3 maçı şu takımlarladır:

36. Hafta: Fenerbahçe - Kayserispor

37. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

38. Hafta: Fenerbahçe - İstanbulspor

SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig'de 35. hafta maçlarının ardından oluşan güncel puan durumu şöyledir:

Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları 2024! Şampiyonluk yolunda zorlu viraj

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Galatasaray Fenerbahçe Gündem Yaşam Spor Haberler

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