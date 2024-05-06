Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları 2024! Şampiyonluk yolunda zorlu viraj
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 3 haftaya girerken 6 puan farkı bulunuyor. Galatasaray ipi göğüslemeye yakın taraf olsa da matematiksel olarak Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sürüyor. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kalan maçları ve maç programı merak ediliyor. İşte, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları!
Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları! Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 3 haftaya girerken 6 puan farkı bulunuyor. Galatasaray ipi göğüslemeye yakın taraf olsa da matematiksel olarak Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sürüyor. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kalan maçları ve maç programı merak ediliyor. İşte, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kalan maçları haberimizde...
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Galatasaray'ın kalan 3 maçı şu takımlarladır:
36. Hafta: Karagümrük - Galatasaray
37. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
38. Hafta: Konyaspor - Galatasaray
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Fenerbahçe'nin kalan 3 maçı şu takımlarladır:
36. Hafta: Fenerbahçe - Kayserispor
37. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
38. Hafta: Fenerbahçe - İstanbulspor
SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU
Süper Lig'de 35. hafta maçlarının ardından oluşan güncel puan durumu şöyledir: