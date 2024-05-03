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Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi sert sözlerle eleştiren Koç, "Sayın başkan kaç tane kulüp var biliyor musunuz size arkanızdan sövüp, mecburen başkan olarak sizi tanıyor" dedi.

Gergin günlerin yaşandığı Türk futbolunda kazan kaynamaya devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın toplantısında açıklamalarda bulunup, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında ağır ifadeler kullandı.

"ARKANIZDAN SÖVÜYORLAR"

Canlı yayında gündeme damga vuran açıklamalarda bulunan Koç, "Sayın başkan kaç tane kulüp var biliyor musunuz size arkanızdan sövüp, mecburen başkan olarak sizi tanıyor" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Dursun Özbek Fenerbahçe Türkiye Ali Koç Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Yorumcu Davut :

cin ali senin arkanda da babişinin parası olmasa sana küfür bile etmezler düşün ;)

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