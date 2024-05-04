Süper Lig ekibiyle adı anılıyordu! Alex'ten önce kızı geldi
Süper Lig takımı Antalyaspor ile anlaştığı konuşulan Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'nın kızı Maria Mauad De Souza, Antalya'da düzenlenen iki tenis turnuvasında yer aldı. 22-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Antalya 16 ITF ve Antalya 17 ITF turnuvalarına katılan genç tenisçi, ilk turnuvada ana tabloya kalamadı. İkinci turnuvada ise ilk eleme turunu geçip 2'nci eleme turuna yükseldi fakat bu turda elendi.
Süper Lig takımı Antalyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'nın kızı Maria Mauad De Souza, Antalya'da düzenlenen tenis turnuvasına katıldı.
2. ELEME TURUNDA ELENDİ
Maria Mauad De Souza, 22-29 Nisan tarihleri arasında Antalya 16 ITF ve Antalya 17 ITF turnuvalarına katıldı. Antalya 16 ITF 2'nci Eleme Turu'nda Alman Laura Boehner'e 6-2 ve 6-0'lık setlerle mağlup olan 20 yaşındaki tenisçi ana tabloya kalamadı. Antalya 17 ITF turnuvasının ilk eleme turunda Polonyalı Simona Niemc'i 6-4'lük setlerle mağlup ederek 2'nci eleme turuna yükselen De Souza, bu turda ise Çinli Shuchi Chen'e 6-2, 5-7 ve 10-6'lık setlerle mağlup olarak elendi.