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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanlarla takım çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, yarın Konya'ya hareket edecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi akşamı deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde öğle saatlerinde yapılan çalışma koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dün yapılan idmanda bireysel koşu çalışması yapan Jayden Oosterwolde bugün de topla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve Konya'ya hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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