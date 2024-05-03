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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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