Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. - İSTANBUL