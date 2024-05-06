Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 yenen Galatasaray hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Dilmen, Galatasaray'ın performansını övdü ve "Yüzde 95 Galatasaray şampiyon oldu" ifadesini kullandı. Bu sözler, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız dönerken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, canlı yayında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY YÜZDE 95 ŞAMPİYON"

Şampiyonluk konusunda ihtimal veren Dilmen, "Galatasaray inanılmaz istekli ve arzulu oynadı. Kerem Aktürkoğlu biraz becerikli olsaydı skor belki de 8-9 olabilirdi. Takım hiçbir zaman geriye yaslanmadı. 20 küsür şut attılar. Icardi attığı ikinci golde Usain Bolt gibiydi. O golü herkes atamaz. Basit bir şey değil. Hızlı değil ama çok teknik bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Haftaya tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak. Skor tabelasında Karagümrük 0 - 1 Galatasaray yazısını görürsem yüzde 95 Galatasaray şampiyon oldu derim. Çünkü Fenerbahçe'ye yenilme lüksü de olacak" dedi.

Sarı-kırmızılıları öve öve bitiremeyen Dilmen, "Galatasaray'ın son 5 maçına dikkat edin 1-2 sarı kart görüyor ve sınırdaki futbolcuları cezalı duruma düşmüyor. Oyuna ne kadar hakim olduklarını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Rıdvan Dilmen Galatasaray Fenerbahçe Sivasspor Sözler Spor Haberler

500

Yorumlar (7)

pusatalfa:

Rıdvan ilk defa doğru bir şey söylemiş. Mecburen !

57
7
yanıtYanıtla
Emre Kaya:

Kanka mecburen neden mecburen ama ligin başından beri hakem hataları göz göre göre yapılanlar Galata sarayın tff bağlantıları büyükekşi hezimeti bunların hepsini baştan beri kullana kullana bu yerlere geldi diğer tüm takımları demoralize ettiler taraftarları birbirine kırdırdılar aslında tüm olay yönetimde dönerken olan taraf taraftarı oldu

yanıt10
yanıt38
Sinan Bulduk:

Uçun kuşlar uçun :D

35
6
yanıtYanıtla
SAMET TEMAS:

eee havaya girersen galatasaray çakar sana

35
1
yanıtYanıtla
Harun Cona:

Ali koc Türk futbolunun imagina leke sürdü… niye basarisizliktan dolayi bunu diyen kimse yok.

12
4
yanıtYanıtla
Ütopik Yorumcu:

90 artılarda fenerin en az 3 maçı var ikisi penaltıyla alındı onuda geçtim adamlar çatır çatır top oynuyor gol atıyor kazanıyor kadro olarakda fenerden iyi bir takım gs o yüzden geç bu işleri

6
2
yanıtYanıtla
MUSTAFA ÖZÇELİK:

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. “AYVA ÇİÇEK AÇMIŞ YAZ MI GELECEK? FENER SAMİ YEN’e NASIL GELECEK?” ????

5
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title