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İsmail Yüksek, İznikspor-İnegöl Alanyurt maçını değnekleriyle izledi

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Fenerbahçe ve Milli Takımın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, sakat olduğu için İznikspor-İnegöl Alanyurt maçını değnekleriyle izlemeye geldi. İznik'lilerin yanında olan Yüksek, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe ve Milli Takımın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, memleketi Bursa'nın İznik ilçesinde İznikspor- İnegöl Alanyurt maçını sakat olduğu için koltuk değnekleriyle izlemeye geldi.

Fenerbahçe'nin ve Milli Takımın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek sakatlığı dolayısıyla memleketi İznik'teydi. Milli futbolcu oynanan İznikspor-İnegöl Alanyurt maçına değneklerle katılıp, İznik'lilerin yanında oldu. Hayranları milli futbolcuyu görünce bol bol fotoğraf çektirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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