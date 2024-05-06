İsmail Yüksek, İznikspor-İnegöl Alanyurt maçını değnekleriyle izledi

Fenerbahçe ve Milli Takımın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, memleketi Bursa'nın İznik ilçesinde İznikspor- İnegöl Alanyurt maçını sakat olduğu için koltuk değnekleriyle izlemeye geldi.

Fenerbahçe'nin ve Milli Takımın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek sakatlığı dolayısıyla memleketi İznik'teydi. Milli futbolcu oynanan İznikspor-İnegöl Alanyurt maçına değneklerle katılıp, İznik'lilerin yanında oldu. Hayranları milli futbolcuyu görünce bol bol fotoğraf çektirdi. - BURSA