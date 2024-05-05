FENERBAHÇE KONYASPOR maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? #9917

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, ligdeki son haftalara yaklaşırken şanssız bir sonuçla karşılaşmak istemiyor. FENERBAHÇE KONYASPOR maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Maç, Bein Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

LİGDE SON DURUM

Ligdeki son duruma göre, Fenerbahçe 34 maçta 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alarak toplamda 89 puan elde etti. Bu performansla sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'ın hemen arkasında yer alıyor.

Son deplasman maçında EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı. Ancak bir sonraki hafta iç sahada oynanan derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek moral buldu.

Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.

Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in yanı sıra saha çalışmalarına başlayan Jayden Oosterwolde, yarın oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda Mondihome Kayserispor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.