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Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısına 4 değişiklikle çıktı

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Çaykur Rizespor maçında Fenerbahçe maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Çaykur Rizespor karşısına son oynadıkları Fenerbahçe müsabakasının 11'ine göre 4 değişiklik ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, Çaykur Rizespor karşısına son oynadıkları Fenerbahçe müsabakasının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Genç teknik adam Arthur Masuaku, Joe Worrall, Al Musrati ve Gedson Fernandes'in yerine Emrecan Terzi, Jonas Svensson, Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'a görev verdi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısına şu 11 ile çıktı:

"Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Emrecan Terzi, Salih Uçan, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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