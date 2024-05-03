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Alex de Souza hangi takıma geliyor, Fenerbahçe'ye mi geliyor?

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Teknik direktör Sergen Yalçın ile yol devam edilip edilmeyeceği henüz netleşmeyen Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor'da alternatif arayışları erken başladı. Kırmızı-beyazlıların gündemine Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim geldi. Alex de Souza hangi takıma geliyor, Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın yerine alternatif arayışlarına başladı. Kırmızı-beyazlılar, yeni sezonda Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza'yı teknik direktörlük koltuğuna oturtmaya hazırlanıyor. Akdeniz ekibi, 45 yaşındaki genç teknik adamla prensipte anlaştı. Alex de Souza hangi takıma geliyor, Fenerbahçe'ye mi geliyor?

ALEX DE SOUZA HANGİ TAKIMA GELİYOR?

Nuri Şahin'in görevi bırakmasının ardından Antalyaspor'da göreve gelen Sergen Yalçın'ın adı Beşiktaş ile anılıyor. Deneyimli hocanın Antalyaspor ile olan sözleşmesinde 1 yıllık opsiyonu bulunuyor. Akdeniz ekibiyle 18 maça çıkanYalçın 6'şar galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak maç başına 1.33 puan ortalaması yakaladı.

ALEX DE SOUZA, TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Ajansspor'un haberine göre Antalyaspor, kariyerine teknik direktör olarak devam eden Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza ile prensipte anlaştı. Mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan 45 yaşındaki genç teknik adam, son olarak ülkesinin takımlarından Avai'de görev yapmıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yol devam edilip edilmeyeceği henüz netleşmeyen Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor'da alternatif arayışları erken başladı. Kırmızı-beyazlıların gündemine Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim geldi.

SERGEN YALÇIN'IN ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILIYOR

Nuri Şahin'in görevi bırakmasının ardından Antalyaspor'da göreve gelen Sergen Yalçın'ın adı Beşiktaş ile anılıyor. Deneyimli hocanın Antalyaspor ile olan sözleşmesinde 1 yıllık opsiyonu bulunuyor. Akdeniz ekibiyle 18 maça çıkanYalçın 6'şar galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak maç başına 1.33 puan ortalaması yakaladı.

ALEX DE SOUZA, TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Ajansspor'un haberine göre Antalyaspor, kariyerine teknik direktör olarak devam eden Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza ile prensipte anlaştı. Mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan 45 yaşındaki genç teknik adam, son olarak ülkesinin takımlarından Avai'de görev yapmıştı.

ANTALYA'DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haberde Antalyaspor'un Alex de Souza ile iki ay önce görüşmelere başladığı aktarıldıç. Ayrıca Brezilyalı teknik adamın bu hafta Antalya'ya geldiği de belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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