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Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı Ali Koç'a kesiyor

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Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague play-off 4. maçında Monaco'ya 65-62 mağlup olduğu maçın ardından ortalık karıştı. Monacolu basketbolcularla gerginlik yaşadığı görülen Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un o anları gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, kavgaya karışan Kerim Rahmi Koç'un tavırlarından baba Ali Koç'u sorumlu tuttu.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off serisinin 4. maçında sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi. Ülker Spor Salonu'nda oynanan mücadelede temsilcimiz, rakibine 65-62 mağlup oldu. Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından ortalık bir anda karıştı.

KAVGAYI OĞLU ETTİ, FATURAYI ALİ KOÇ'A KESTİLER

Monacolu basketbolcular mücadeleyi saha kenarından takip eden Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ile gerginlik yaşadı. Basketbolcular ile Koç'un bulunduğu kısımdan bazı taraftarlar arasında sözlü atışma oldu. Kavganın sebebi henüz bilinmezken yaşanan olaylar sonrası Kerim Rahmi Koç'un babası Ali Koç'a sert eleştiriler geldi.

İşte Ali Koç'a yapılan yorumlardan bazıları;

Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı Ali Koç'a kesiyor

Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı Ali Koç'a kesiyor

Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı Ali Koç'a kesiyor

Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı Ali Koç'a kesiyor

Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı Ali Koç'a kesiyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Resul Altıntaş:

suçlu Trabzonspor. Yoksa fenerli futbolcular 4-5 maç ceza alır. Bağırdık çağırdık federasyon korktu. Oğlum da aynı taktikle sahaya çıktı.

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vlkn kaya:

çocuk işte

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serdar turan:

koç ailesi sakin... şu dünyada gergin olacak en son kişiler sizlersiniz. yahu kafaya takmayın relax olun hayatınızı yaşayın o kadar zenginsiniz dünyayı gezin, paraları çıtır çıtır yiyin

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