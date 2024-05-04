Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı Ali Koç'a kesiyor

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off serisinin 4. maçında sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi. Ülker Spor Salonu'nda oynanan mücadelede temsilcimiz, rakibine 65-62 mağlup oldu. Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından ortalık bir anda karıştı.

KAVGAYI OĞLU ETTİ, FATURAYI ALİ KOÇ'A KESTİLER

Monacolu basketbolcular mücadeleyi saha kenarından takip eden Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ile gerginlik yaşadı. Basketbolcular ile Koç'un bulunduğu kısımdan bazı taraftarlar arasında sözlü atışma oldu. Kavganın sebebi henüz bilinmezken yaşanan olaylar sonrası Kerim Rahmi Koç'un babası Ali Koç'a sert eleştiriler geldi.

İşte Ali Koç'a yapılan yorumlardan bazıları;