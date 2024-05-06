Fenerbahçe'de yeni sezonun yapılanması için harekete geçildi. Başkan Ali Koç, İsmail Kartal ile yola devam etmeme kararı alırken, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile sözlü anlaşma sağladı. Eğer Koç başkanlık görevine devam ederse, Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Jose Mourinho kimdir, kaç yaşında?

FENERBAHÇE'DE İSMAİL KARTAL İLE YOLLAR AYRILIYOR MU?

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Koç, İsmail Kartal ile yola devam etmeme kararı alırken dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile sözlü anlaşmaya vardı. Koç görevine devam ederse başarılı teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

JOSE MOURINHO KİMDİR?

Mourinho'nun kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A, 1 La Liga, 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu ve yerel kupalarda toplam 14 şampiyonluk bulunuyor.