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Konyaspor ile Fenerbahçe Arasında Golsüz Beraberlik

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Szymanski'nin rakip sahada kazandığı topu ceza sahası içerindeki Tadic'e aktardı. Tadic'in şutu kaleci Slowik'te kaldı.

5. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan uzun tacında ceza alanı içerisinde topla buluşan Çikalleshi, topu altıpasta bekleyen Soner'e çıkardı. Soner'in şutu defansa çarparak uzaklaştı.

21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin orta sahadan ceza alanı içerisine gönderdiği uzun topa hareketlenen Tadic, şutunu çekerken top az farkla dışarı çıktı.

27. dakikada Szymanski'nin ceza alanı dışından içeriye gönderdiği topa hareketlen Mert Hakan'ın şutu kaleci Slowik'te kaldı.

30. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan açtığı ortada Dzeko kafayı vururken top kalecide kaldı.

43. dakikada sol kanattan topla içeriye giren Ferdi Kadıoğlu'un şutunda kaleci Slowik gole izin vermedi. Dönen topa Mert Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ndao, Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Çikalleshi

Yedekler: Deniz Ertaş, Niangbo, Cicaldau, Muhammet Demir, Yunus Mallı, Prip, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Boateng, Damjanovic

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Batshuayi, Miha Zajc, Rade Krunic, Serdar Dursun, Efekan Karayızı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz (Konyaspor), Mert Müldür (Fenerbahçe) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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