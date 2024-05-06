İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri,

Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, gelecek sezonun yapılanmasına başladı bile.

JOSE MOURINHO İLE ANLŞTI

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Koç, İsmail Kartal ile yola devam etmeme kararı alırken dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile sözlü anlaşmaya vardı. Koç görevine devam ederse başarılı teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Ali Koç, görevine devam ederse Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Koç, gelecek sezona da iddialı bir kadro ile giriş yaparak takımı Jose Mourinho'ya emanet etmek istiyor. Kariyerine 2000'de Benfica'nın başına geçerek başlayan Jose Mourinho adını elit teknik direktörler arasına yazdırmış bir isim. 2002/03 sezonunda Porto ile lig, kupa ve süper kupa şampiyonluğu yaşayan Mourinho, bir de UEFA Kupası'nın sahibi oldu.

BAŞARILARI SAYMAKLA BİTMEZ

Mourinho'nun kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Konferans Ligi, 3 Premier Lig, 2 Serie A, 1 La Liga, 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu ve yerel kupalarda toplam 14 şampiyonluk bulunuyor.