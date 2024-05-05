Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı.

4 EKSİK VAR

Yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek yer almadı.

22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı;

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.