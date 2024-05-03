Galatasaray, Fenerbahçe maçını kazanırsa şampiyon mu, şampiyonluğu garantiliyor mu?

Galatasaray, Fenerbahçe maçını kazanırsa şampiyon mu? Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligde 4 puanlık fark ile lider konumunda bulunan Galatasaray'ı, ikinci sırada yer alan Fenerbahçe adım adım takip ediyor. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe maçını kazanırsa şampiyon mu oluyor? Detaylar...

GALATASARAY, FENERBAHÇE MAÇINI KAZANIRSA ŞAMPİYON MU?

Galatasaray 35. haftaya lider başladı. Galatasaray'ın şu anda 93 puanı var. İkinci sırada şampiyonluk için mücadele veren Fenerbahçe'nin ise 89 puanı var.

Eğer iki takım da puan kaybetmeden 35. ve 36. haftayı atlatıp, 37. hafta karşı karşıya geldiklerinde maçın muhtemel sonuçlarına göre olabilecek senaryolar merak ediliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 35. ve 36. haftayı kayıpsız geçtiğini varsayalım:

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan 37. hafta mücadelesinde puan farkı 4 olacaktır. Ligin bitimine 1 hafta kalacağı için eğer Galatasaray bu maçı kazanırsa şampiyonluğu ligin bitimine 1 hafta kala 7 puan farkı ile garantileyecektir.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı berabere biterse, aradaki puan farkı korunacaktır. Son hafta maçı sıralamayı değiştirmeyeceği için Galatasaray yine şampiyonluğu garantilemiş olacaktır.

Galatasaray - Fenerbahçe maçını Fenerbahçe kazanırsa, aradaki puan farkı 1'e inecek ve şampiyonun kim olacağı son hafta belli olacaktır.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE SON MAÇINI KİMLE OYNAYACAK?

Fenerbahçe son maçını kendi evinde İstanbulspor oynayacak. Galatasaray ise Konyaspor deplasmanına çıkacak.