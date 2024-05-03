Galatasaray maçı ne zaman? Bu hafta Galatasaray kiminle oynuyor, GS maçı ne zaman, saat kaçta?
Lider Galatasaray, Fenerbahçe ile olan puan farkını açmak için sahaya çıkıyor. Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı maç merakla bekleniyor. Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'ın bu haftaki maçı ne zaman, saat kaçta ve kimle merak ediliyor. Peki, GS maçı ne zaman? İşte Galatasaray'ın bu haftaki maçı...
Galatasaray maçı ne zaman? Lider Galatasaray, Fenerbahçe ile olan puan farkını açmak için sahaya çıkıyor. Hafta sonu Galatasaray'ın oynayacağı maç merakla bekleniyor. Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'ın bu haftaki maçı ne zaman, saat kaçta ve kimle merak ediliyor. Peki, GS maçı ne zaman? İşte Galatasaray'ın bu haftaki maçına ilişkin detaylar!
GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray'ın Süper Lig'de bu haftaki maçı Sivasspor ile olacak. Sarı-kırmızılılar kendi sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Galatasaray - Sivasspor maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
BU HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
3 Mayıs Cuma
20.00 MKE Ankaragücü - Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
4 Mayıs Cumartesi
16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük
19.00 Samsunspor - Trabzonspor
5 Mayıs Pazar
16.00 Başakşehir - Kasımpaşa
19.00 Galatasaray - Sivasspor
19.00 Gaziantep FK - Hatayspor
6 Mayıs Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Pendikspor
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe