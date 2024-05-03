Galatasaray maçı ne zaman? Bu hafta Galatasaray kiminle oynuyor, GS maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray maçı ne zaman? Lider Galatasaray, Fenerbahçe ile olan puan farkını açmak için sahaya çıkıyor. Hafta sonu Galatasaray'ın oynayacağı maç merakla bekleniyor. Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'ın bu haftaki maçı ne zaman, saat kaçta ve kimle merak ediliyor. Peki, GS maçı ne zaman? İşte Galatasaray'ın bu haftaki maçına ilişkin detaylar!

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Süper Lig'de bu haftaki maçı Sivasspor ile olacak. Sarı-kırmızılılar kendi sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Galatasaray - Sivasspor maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

BU HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

3 Mayıs Cuma

20.00 MKE Ankaragücü - Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

4 Mayıs Cumartesi

16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor

19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük

19.00 Samsunspor - Trabzonspor

5 Mayıs Pazar

16.00 Başakşehir - Kasımpaşa

19.00 Galatasaray - Sivasspor

19.00 Gaziantep FK - Hatayspor

6 Mayıs Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Pendikspor

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe