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Fenerbahçe maçı ne zaman? Bu hafta Fenerbahçe kiminle oynuyor, FB maçı ne zaman, saat kaçta?

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Ligin bitimine 4 hafta kala heyecan dorukta. Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi verirken son haftalarda oynayacağı maçlar da yakından takip ediliyor. Fenerbahçe'nin bu hafta kimle oynadığı ve hangi gün oynayacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe'nin bu haftaki maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe maçı ne zaman? Ligin bitimine 4 hafta kala heyecan dorukta. Fenerbahçe şampiyonluk mücadelesi verirken son haftalarda oynayacağı maçlar da yakından takip ediliyor. Fenerbahçe'nin bu hafta kimle oynadığı ve hangi gün oynayacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe'nin bu haftaki maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

FENERBAHÇE'NİN BU HAFTAKİ MAÇI NE ZAMAN, KİMİNLE?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu haftaki maçı Konyaspor ile olacak. Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'nin maçı 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI

3 Mayıs Cuma

20.00 MKE Ankaragücü - Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

4 Mayıs Cumartesi

16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor

19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük

19.00 Samsunspor - Trabzonspor

5 Mayıs Pazar

16.00 Başakşehir - Kasımpaşa

19.00 Galatasaray - Sivasspor

19.00 Gaziantep FK - Hatayspor

6 Mayıs Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Pendikspor

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe

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