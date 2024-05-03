Fenerbahçe Beko - Monaco Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Fenerbahçe Beko - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Monaco Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Monaco Basket maçı ne zaman

FENERBAHÇE BEKO – MONACO BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko ile Monaco arasındaki THY Euroleague Play-Off maçı, 3 Mayıs Cuma günü saat 20:45'te başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için S Sport Plus, S Sport ve Exxen kanallarından yayınlanacak. S Sport Plus'u Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. S Sport'u Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallardan veya yine Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak takip edebilirsiniz.