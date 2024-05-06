Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Konyaspor FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Konyaspor Fenerbahçe maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN

Konyaspor Fenerbahçe maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Fenerbahçe maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor Fenerbahçe maçı Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.