Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından 4 takıma ayrılan futbolcular, 2 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla idmanı tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL