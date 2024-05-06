Konyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor-Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Konyaspor-Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Konyaspor- Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Konyaspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Konyaspor- Fenerbahçe maçı hakemi kim? Konyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Konyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
06-05-2024 KONYASPOR VS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?
Konyaspor-Fenerbahçe Maçı, 06 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.
KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Konyaspor-Fenerbahçe Maçı, saat 20:00 başlayacak.
KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Konyaspor ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.