Konyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor-Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Konyaspor- Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Konyaspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Konyaspor- Fenerbahçe maçı hakemi kim? Konyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Konyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

06-05-2024 KONYASPOR VS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Konyaspor-Fenerbahçe Maçı, 06 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor-Fenerbahçe Maçı, saat 20:00 başlayacak.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.