Fenerbahçe Beko Monaco maçında ne oldu? Fenerbahçe EUROLİG ceza alacak mı 2024?

Fenerbahçe Beko'nun 3 Mayıs Cuma günü 20.45'te AS Monaco ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı Turkish Airlines EuroLeague Play-off dördüncü müsabakası sonrası saha karıştı. Peki, Fenerbahçe Beko Monako maçında ne oldu?

FENERBAHÇE BEKO MONACO MAÇINDA NE OLDU?

Fenerbahçe Beko'nun 3 Mayıs Cuma günü 20.45'te AS Monaco ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı Turkish Airlines EuroLeague Play-off dördüncü müsabakası sonrası saha karıştı. Fenerbahçeli seyircilerin sahaya indiği maçta gerginlik yaşandı

Yaşanan olaylarla ilgili resmi açıklama geldiğinde sayfamızda yayınlanacaktır.