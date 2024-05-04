Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off serisinin 4. maçında sahasında Monaco ile karşı karşıya geldi. Ülker Spor Salonu'nda oynanan mücadelede temsilcimiz, rakibine 65-62 mağlup oldu. Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından ortalık bir anda karıştı. Kerim Rahmi Koç kimdir? Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kimdir?

ALİ KOÇ'UN OĞLU KERİM RAHMİ KOÇ KİMDİR?

Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, 2008 doğumludur ve 16 yaşındadır.

Monacolu basketbolcular mücadeleyi saha kenarından takip eden Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ile gerginlik yaşadı.Basketbolcular ile Koç'un bulunduğu kısımdan bazı taraftarlar arasında sözlü atışma oldu. Kavganın sebebi henüz bilinmezken yaşanan olaylar sonrası Kerim Rahmi Koç ve basketbolcular güçlükle sakinleştirildi.