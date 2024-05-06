Konyaspor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! Konya FB ilk 11'inde kimler var?

Konyaspor Fenerbahçe 11'i! Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Trendyol Süper Lig maçı ilk 11'leri belli oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında kümede kalma hesapları yapan TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. Peki, Konyaspor Fenerbahçe ilk 11'inde kimler var? İşte, Konyaspor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i haberimizde...

KONYASPOR - FENERBAHÇE İLK 11'İ

Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Sokol.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, Fred, Szymanski, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Dzeko.

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı 1 maç eksikle 7 puan geriden takip ediyor. Kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor ise 34 hafta sonunda topladığı 36 puanla 16. sırada yer alıyor.